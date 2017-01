Nadia Rinaldi: "Tradita da mio marito"

foto Da video Correlati GUARDA LA PUNTATA 09:46 - Uno sfogo doloroso, di una donna che è stata lasciata sola dal marito per un'altra. Nadia Rinaldi riappare in tv e parla del suo ex marito, sebbene ufficialmente ancora sposati, con Barbara d'Urso a "Domenica Live". "Tradimenti, falsità, bugie, è una merdaccia, si deve vergognare!", ha urlato in diretta. - Uno sfogo doloroso, di una donna che è stata lasciata sola dal marito per un'altra.riappare in tv e parla del suo ex marito, sebbene ufficialmente ancora sposati, cona "". "Tradimenti, falsità, bugie, è una merdaccia, si deve vergognare!", ha urlato in diretta.

"Ha abbandonato me e sua figlia di quattro anni - racconta la Rinaldi - per un'amante conosciuta su Facebook. Il social network ha rovinato la vita di tanta gente. A me non importa niente dei soldi, può vedere sua figlia quando gli pare. Non lo odio, ma non lo perdonerò mai!".



L'attrice romana ha appena terminato le riprese del film di Alessandro Gassman "Razza Bastarda" che a marzo sarà nelle sale cinematografiche.