Rudy Zerbi shock, cantante e con i capelli

RUDY DA GIOVANE

ASCOLTI BOOM 11:09 - Giovane e con tanti capelli, mentre canta a un festival di provincia. Un Rudy Zerbi mai visto è stato il protagonista di "Italia's Got Talent". Alessandro Carluccio si è infatti presentato con il nome d'arte "Bastardo di professione". E, in effetti, tirando fuori un vecchio video del giudice, è stato all'altezza delle aspettative. Il concorrente è stato però eliminato: aveva annunciato anche video "scottanti" di Maria De Filippi e Gerry Scotti.

Era il 1991 e Zerbi partecipava al Festival del Demenziale di Novate Milanese. Il discografico e giudice aveva 22 anni e forse neanche immaginava che un giorno sarebbe passato dall'altra parte e avrebbe giudicato i nuovi talenti.



Con le mani in testa Rudy si è divertito a rivedersi e forse anche un po' imbarazzato. Tra le risate del pubblico e quelle della De Filippi e Scotti che però hanno preferito eliminare il concorrente. Forse per "paura" di rivedere dei vecchi filmati in cui magari anche Gerry aveva ancora i capelli e Maria il famoso ciuffo che le copriva il viso?