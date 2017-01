"Italia's Got Talent" vince la sfida del sabato

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati DE FILIPPI: "SHOW SCACCIAPENSIERI"

RUDY E GERRY, BOTTE DA ORBI! 11:57 - "Italia's Got Talent" conferma lo straordinario trend di ascolti della quarta edizione: con il 30.20% di share e 7.000.000 di telespettatori stacca di oltre 12 punti percentuali il programma di Raiuno "I migliori Anni". " conferma lo straordinario trend di ascolti della quarta edizione: con ile 7.000.000 di telespettatori stacca di oltre 12 punti percentuali il programma di Raiuno "I migliori Anni".

Il talent show condotto da Belen Rodriguez e Simone Annicchiarico e con il trio di giurati composto da Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi detiene il primato dell’intrattenimento del sabato sera e permette a Canale 5 di conquistare la prima e la seconda serata con ascolti eccellenti: prima serata: 23.82% di share pari a 6.403.000 telespettatori; seconda serata: 30.70% di share con 4.310.000 telespettatori.



Nella rilevazione auditel multitarget (15-64 anni) "Italia's Got Talent" schizza al 33.86% di share e stacca di 20 punti il competitor di Raiuno che si ferma al 13.13%.



Alle 22.57 "Italia's Got Talent" registra il picco di ascolti in valori assoluti con 8.600.000 telespettatori, mentre il picco in share si registra alle ore 24.22 in chiusura di puntata con il 43.26%.