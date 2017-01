Miriana Trevisan: "Ora amo un consigliere"

foto DiPiù Tv Correlati MIRIANA, TRA FAMIGLIA E TV

AI TEMPI DI "NON E' LA RAI" 13:39 - Miriana Trevisan, velina storica di "Striscia la Notizia", dopo aver annunciato Pago è stata paparazzata da DiPiùTv col nuovo compagno. E' il 35enne Giulio Cavalli attuale consigliere regionale della Lombardia di Sel ma anche attore e regista teatrale. "Con Giulio ho ritrovato fiducia nell'amore", dice Miriana. , velina storica di "", dopo aver annunciato la fine del matrimonio con il cantautoreè stata paparazzata da DiPiùTv col nuovo compagno. E' il 35enneattuale consigliere regionale della Lombardia di Sel ma anche attore e regista teatrale. "Con Giulio ho ritrovato fiducia nell'amore", dice Miriana.

"Il nostro legame è nato in un momento nel quale tutti e due vivevamo una serie di problemi con le nostre precedenti situazioni familiari. - spiega Miriana - La storia cresce giorno dopo giorno, anche se stiamo lontani: io sono tornata a vivere a Roma e lui sta a Milano".



Sono tante le cose che la nuova coppia condivide: "Ci unisce anche la passione artistica.Abbiamo il progetto di fare qualcosa a teatro insieme e in più Giulio sta scrivendo per me una trasmissione per una televisione che va in onda su Internet".