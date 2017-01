Nicola è il primo allievo eliminato ad "Amici"

foto Da video Correlati NICOLA IN DIFFICOLTA' 13:37 - Colpo di scena ad "Amici". Il primo eliminato dalla scuola è Nicola su suggerimento di Grazia Di Michele, dopo diverse performance non proprio esaltanti. Nicole è passata di nuovo sotto il fuoco del giudizio di Alessandra Celentano ma è stata salvata ancora una volta da Garrison. Nella sfida esterna per Cristina si è presentata Margherita. Il giudice esterno, il produttore Alfredo Cerruti, ha promosso Cristina che rimane così nella scuola. - Colpo di scena ad "". Il primo eliminato dalla scuola è Nicola su suggerimento di, dopo diverse performance non proprio esaltanti.è passata di nuovo sotto il fuoco del giudizio dima è stata salvata ancora una volta da. Nella sfida esterna per Cristina si è presentata. Il giudice esterno, il produttore, ha promosso Cristina che rimane così nella scuola.

Il cantante Nicola indossa la felpa grigia data da Grazia Di Michele perché si muove e balla troppo durante le esibizioni distogliendo la concentrazione sulle parole e su quello che canta, rendendo così la performance "insufficiente". Grazia prima fa cantare l'allievo "Pezzi Di Vetro" di Francesco De Gregori ma poi lo ferma e chiama Ruben per la prova comparata. Nicola commette diversi errori. "Sbagli l'attacco, l'intonazione, l'estensione e l'interpretazione", l'insegnante è irremovibile e per questo preme per l'eliminazione. Mara Maionchi e Rudy Zerbi confermano il giudizio di Grazia e per questo Nicola è il primo eliminato della dodicesima edizione di "Amici".



Maria De Filippi mette subito in guardia tutti gli allievi a non sottovalutare i giudizi infrasettimanali degli insegnanti e soprattutto a studiare bene visto che molti non arrivano alla puntata del sabato preparati.



Poi è il turno della ballerina Nicole nuovamente in maglia grigia per volontà di Alessandra Celentano che specifica: "Lo faccio solo per convincere Garrison e Cannito all'eliminazione". Durante le esibizioni di Nicole la Celentano con un coup de theatre si gira di spalle per poi dire: "Nicole ha un vocabolario limitatissimo a livello di ballo, voglio provare ad indovinare qualche passo che hai fatto mentre ero girata". Uno dei limiti della ballerina è che nelle coreografie utilizza sempre gli stessi passi, afferma l'insegnante. Ma se Cannito appoggia le argomentazioni della Celentano, Garrison vuole ancora darle un'altra possibilità: "Per me è una brava ballerina". Alessandra rilancia con un giudizio su Nicole da parte di una Commissione esterna. Si vedrà nei prossimi giorni chi sarà chiamato per la valutazione.



Cristina affronta la sfida esterna con un'altra aspirante allieva: Margherita. Quest'anno il meccanismo è più spettacolare: le due sfidanti su due cubi rossi uno davanti all'altra si alternano con i brani scelti dal commissario esterno, in questo caso il giudice Alfredo Cerruti. Una sfida davvero avvincente su diverse canzoni, scelte da Cerruti, intervallate dalle due cantanti. Alla fine la spunta Cristina.



"Amici" si conferma leader al sabato pomeriggio con una share del 20.70% pari a 3.494.000 telespettatori.

Andrea Conti