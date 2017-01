Matt Damon, sequestro in diretta tv

foto Da video Correlati VENDETTA A SANGUE FREDDO

MATT, SUL SET CON GLI ANIMALI 11:46 - Matt Damon, stufo della "rivalità" a distanza con l'anchor-man Jimmy Kimmel, ha preso una decisione drastica e ha rapito il presentatore in diretta tv. Cappuccio calato sul volto e sguardo da psicopatico, Damon lo ha legato e imbavagliato alla sedia, portando poi il trofeo in studio e impadronendosi dello show. Agli spettatori ha poi spiegato il perchè dell'incursione nel programma di Kimmel, svelando l'origine del loro antagonismo. , stufo della "rivalità" a distanza con l'anchor-man, ha preso una decisione drastica e. Cappuccio calato sul volto e sguardo da psicopatico, Damon lo ha legato e imbavagliato alla sedia, portando poi il trofeo in studio e impadronendosi dello show. Agli spettatori ha poi spiegato il perchè dell'incursione nel programma di Kimmel, svelando l'origine del loro antagonismo.

Il conduttore tv sembra essersi fatto molti nemici ad Hollywood. Il più agguerrito di tutti è sicuramente Matt Damon che, dopo averlo sequestrato ed essersi impadronito dello show, ha spiegato alla telecamera le ragioni del suo gesto.



"Mi ha tirato in ballo 1205 volte - ha detto l'attore, riferendosi allo slogan Chiedo scusa a Matt Damon, ma siamo in chiusura, usato spesso da Kimmel in conclusione dello show - Aspettavo questo momento da tanto, tanto tempo. E' un po' come quando ho perso la verginità, con la differenza che durerà più di un secondo".



Alle sue spalle il presentatore, legato e imbavagliato grazie anche alla complicità di Andy Garcia, Robin Williams e dell'amico Ben Affleck. Una volta "libero" Jimmy ha lanciato una nuova sfida all'attore attraverso Twitter: "Hai vinto questa battaglia Matt Damon. Ma sarò io a vincere la guerra"