Maggie Grace, tutta nuda per "Californication"

DAL BIKINI DI "LOST" AL NUDO INTEGRALE...

"CALIFORNICATION", TUTTE LE DONNE DI HANK 13:45 - Maggie Grace, entrata da poco nel cast di "Californication" per vestire i panni di una gruopie scatenata, non ci ha messo molto a spogliarsi sul set. L'attrice di "Lost" è infatti protagonista di una scena hard in cui appare a bordo piscina completamente nuda. D'altra parte il suo personaggio, Faith, è una giovane senza inibizioni, che ama le emozioni forti e che ha "un debole per il sesso, la droga e il rock and roll". , entrata da poco nel cast di "" per vestire i panni di una gruopie scatenata,sul set. L'attrice di "Lost" è infatti protagonista di una scena hard in cui. D'altra parte il suo personaggio, Faith, è una giovane senza inibizioni, che ama le emozioni forti e che ha "un debole per il sesso, la droga e il rock and roll".

In "Californication" la Grace interpreta Faith, una ragazza cresciuta con valori cattolici, ma che poi ha scelto la strada come religione. E' una groupie irrefrenabile, che ha girato con vari gruppi e che per questo viene considerata una musa ispiratrice per gli artisti d'elite.



Nella sesta stagione Faith stringe amicizia con il protagonista, il tormentato scrittore Hank Moody (David Duchovny), ma la relazione tra i due potrebbe trasformarsi puntata dopo puntata in qualcosa di molto più intimo. E - viste le premesse - non c'è da stupirsi.