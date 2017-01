Garko: "Non sono gay, con la Arcuri..."

foto LaPresse Correlati DELIRIO SUL RED CARPET

FASCINO SUL SET 13:22 - Ad aprile tornerà in tv, protagonista della fiction di Canale 5 "Rodolfo Valentino, la leggenda", in cui nei panni del seduttore per eccellenza fa impazzire Asia Argento e Giuliana De Sio. Ma Gabriel Garko non ha nessuna intenzione di fare lo scapolo d'oro a vita, tanto che come spiega a "DiTutto" ha voglia di costruire una famiglia. E poi mette a tacere i rumors sulla sua sfera privata: "Non sono bisex, con Manuela Arcuri solo un flirt". - Ad aprile tornerà in tv, protagonista della fiction di Canale 5 "", in cui nei panni del seduttore per eccellenza fa impazzire. Manon ha nessuna intenzione di fare lo scapolo d'oro a vita, tanto che come spiega a "" ha voglia di costruire una famiglia. E poi mette a tacere i rumors sulla sua sfera privata: "Non sono, consolo un flirt".

"Valentino era un tipo un po' mascalzone - racconta Gabriel - è un uomo che si è bruciato un'intera eredità in una sola settimana. E a Hollywood arrivò grazie al famoso colpo di fortuna. Nella fiction si racconterà di quando fu arrestato per bigamia e dei suoi grandi amori".



A proposito di amore, Garko parla della storia con la Arcuri, che in realtà è stata una sorta di passione: "Lo confermo, è vero che un flirt c'è stato". Il matrimonio non è nelle sue "urgenze", ma Gabriel ammette che ci pensa: "Per come sono fatto io potrei sposarmi anche domani mattina. Bisogna vedere se una donna vorrà prendersi un uomo incapace di cavarsela da solo in casa. Non so stirare né cucinare...".



E un figlio? "Dopo la nascita di mio nipote mi è venuta voglia di un figlio. Forse non è il momento ma se succedesse, lo accetterei con grande felicità". Infine l'attore smentisce il pettegolezzo sulla sua presunta bisessualità: "Non c'è alcun fondamento di verità, ma debbo ammettere che sarei preoccupato se nessuno l'avesse mai affermato, quando arrivi al successo o sei omosessuale o una mignotta".