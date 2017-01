"American Idol", scontro Minaj-Carey

foto Da video Correlati NICKI IN BIKINI

MARIAH, TUTTA CURVE 09:39 - Alla fine le due api-regina di "American Idol" sono arrivate alla resa dei conti. Durante le audizioni dello show Nicki Minaj e Mariah Carey si sono infatti affrontate e ad aver la peggio è stata la cantante di "Starship". A scatenare la lite una digressione sulla musica country che proprio non è andata giù alla Manaj. Ad un certo punto la cantante non ce l'ha più fatta: si è alzata dalla sedia ed ha abbandonato lo studio. - Alla fine le due api-regina di "American Idol" sono arrivate alla resa dei conti. Durante le audizioni dello showe ad aver la peggio è statala cantante di "Starship".che proprio non è andata giù alla Manaj. Ad un certo punto la cantante non ce l'ha più fatta: si è alzata dalla sedia ed ha abbandonato lo studio.

Motivo del contendere l'accento posto dagli altri giudici sulla musica country che (a detta della Minaj) aveva influenzato le risposte di una concorrente, estorcendole in qualche modo una dichiarazione d'amore per questo genere di musica: "Mi è sembrato di essere ad un dibattito sulla musica country. L'abbiamo spaventata e costretta a dire una bugia".



"Quando faccio un commento, cerco di aiutare. Non come te che giudichi il look" ha replicato tempestiva la Carey, facendo riferimento all'apprezzamento fatto poco prima che dalla sul look della ragazza.



"Hai ragione, non la posso aiutare. E' meglio che me ne vada da questa giuria di m****" ha chiosato Nicki, abbandonando lo studio. L'ultima parola l'ha avuta però la Carey, che le ha lanciato la frecciatina finale: "Era la mia mossa! L'avrei usata la prossima volta".