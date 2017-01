Madonna, in forma con il dvd-allenamento

foto Ap/Lapresse Correlati PALESTRA VIP

COCCOLE HARD 16:04 - Alla soglia dei 55 anni Madonna vanta ancora un fisico da ragazzina. Il suo segreto? Si allena tutti i giorni e incoraggia i fan a fare altrettanto. La popstar è infatti pronta a buttare giù i pigroni dal divano con un dvd per mantenersi in forma. Al progetto ha collaborato anche la sua personal trainer Nicole Winhoffer: "Abbiamo sfogliato insieme i diversi tipi di allenamento e ha scelto lei stessa gli esercizi da inserire nel dvd".

La passione per il fitness non è nuova per la Material Girl. Negli anni scorsi ha infatti battezzato la sua prima palestra, la "Hard Candy Fitness", e proprio da qui è nata l'idea del dvd "Addicted to Sweat" ("Dipendenti dal sudore").



"Nel 2010 Madonna ha aperto la sua prima palestra e per l'inaugurazione ha tenuto una lezione di cardio-fitness. E' stato un successo, i partecipanti l'hanno adorato - spiega la sua personal trainer Nicole Winhoffer all'Huffington Post - Ho conservato i suoi programmi di allenamento e poi li abbiamo rivisti insieme. Ha scelto lei stessa gli esercizi da inserire nel dvd".



"Il fitness è così importante per lei perchè Madonna è un esempio per gli altri - continua Nicole - Nonostante le giornate fitte di impegni trova sempre il tempo per allenarsi; permette alla mente e al corpo di tenersi in contatto. Il dvd è il modo migliore per condividere questa esperienza con le persone di tutto il mondo".