Avvio con il botto per "Extreme Makeover"

foto Ufficio Stampa Mediaset 12:00 - Ottimo debutto per "Extreme Makeover Home Edition Italia": il nuovo programma della prima serata di Canale 5, condotto da Alessia Marcuzzi, ha raccolto 4.575.000 telespettatori con un 16% di share. Successo incredibile anche sui social network. Su Twitter, nel corso della diretta, Extreme Makeover Home Edition Italia ha occupato ben 4 posizioni dei trending topics. - Ottimo debutto per "Extreme Makeover Home Edition Italia": il nuovo programma della prima serata di Canale 5, condotto da Alessia Marcuzzi, ha raccolto 4.575.000 telespettatori con un 16% di share. Successo incredibile anche sui social network. Su Twitter, nel corso della diretta, Extreme Makeover Home Edition Italia ha occupato ben 4 posizioni dei trending topics.

Numeri che si vanno a incrementare sul target 15-64 anni, pubblico di rifermento per gli investitori pubblicitari, dove la trasmissione ha raccolto una media del 18.53% di share.



La prima puntata della versione italiana del fortunato format americano ha toccato picchi del 20.04% di share sul pubblico totale (con 5 milioni e mezzo di telespettatori) e che hanno sfiorato il 24% di share sul target commerciale.



Il programma condotto da Alessia Marcuzzi ha registrato numeri da capogiro in particolar modo sul target giovane femminile compreso tra i 25-34 anni (34.4% di share) 20-24 anni (27.4% di share) e 15-19 anni (33% di share).



Per quanto riguarda Twitter, gli hashtag che hanno tenuto banco sono stati #EMHEI, #ExtremeMakeoverHomeEditionItalia, #Marcuzzi, #Sipuòfare.