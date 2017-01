Centovetrine, Ferri va in carcere

foto Settimanale Nuovo Correlati IL CAST CON I FAN 11:08 - Dalle scrivanie del potere alle sbarre. Colpo di scena a "Centovetrine". Dopo la morte in circostanze misteriose di Maddalena Sterling - che ha cercato di rovinarlo in tutti i modi - il celebre magnate Ettore Ferri finisce in prigione con l'accusa, gravissima, di omicidio. "Lì dentro il mio personaggio si troverà a combattere per la sopravvivenza con la sola forza del suo carattere", racconta l'attore Roberto Alpi al settimanale "Nuovo". - Dalle scrivanie del potere alle sbarre. Colpo di scena a "". Dopo la morte in circostanze misteriose di- che ha cercato di rovinarlo in tutti i modi - il celebre magnatefinisce in prigione con l'accusa, gravissima, di omicidio. "Lì dentro il mio personaggio si troverà a combattere per la sopravvivenza con la sola forza del suo carattere", racconta l'attoreal settimanale "".

"Quando mi hanno parlato della possibilità che il mio personaggio finisse in carcere - racconta - ne sono stato subito entusiasta. Mi esaltava l'idea di poter avviare una storia differente, per di più in un contesto diverso dal solito".



Così toccherà alla figlia Diana, interpretata da Daniela Fazzolari, occuparsi degli affari di famiglia. Che in carcere però incontrerà Ascanio, compagno di cella del padre - interpretato da Rocco Giusti - che conosce solo le regole della malavita e che si scontrerà con Ferri e rimarrà folgorato da Diana. Sarà un nuovo scaldalo?