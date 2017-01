Lohan, meglio escort che lavoro in tv

foto LaPresse Correlati SEXY CON LA PELLICCIA

COME MARLYN... 09:29 - Forse preferisce davvero fare la escort, Lindsay Lohan abbia rifiutato ben 500 mila dollari per partecipare a "Dancing with the star". E se la produzione del reality preferisce non commentare la notizia, una fonte molto vicina all'attrice ha giustificato la decisione al sito di gossip Tmz: "Non vuole cambiare carriera, la tv non le interessa". - Forse preferisce davvero fare la come l'ha accusata di recente il papà . Pare infatti che, nonostante i debiti,abbiabenper partecipare a "". E se la produzione del reality preferisce non commentare la notizia, una fonte molto vicina all'attrice ha giustificato la decisione al sito di gossip Tmz: "Non vuole cambiare carriera, la tv non le interessa".

Dopo che i conti bancari sono stati congelati a causa delle tasse non pagate e per le onerose cause legali, l'attrice 26enne negli ultimi tempi è stata sfrattata dalla mega villa (non pagava più l'affitto) e ha dovuto vendere molti dei suoi gioielli all'asta. Non solo.



Il padre Michael qualche giorno fa ha lanciato un grido di allarme: "Mia figlia fa la escort di lusso". E pare che riesca a guadagnare anche 100 mila dollari al giorno (uno dei ricchi clienti sarebbe il terzo in linea di successione al trono del Brunei). Perché accettarne 500 mila per lavorare diversi mesi?