Maionchi: "Pulli e Giofrè, ecco i miei talenti"

Il talento Mara Maionchi ormai lo riconosce al primo sguardo. La prof. di "Amici", dopo che si sono spenti i riflettori sull'undicesima edizione del talent, ha preso sotto la sua ala il cantante "pupillo" Gerardo Pulli e il ballerino Giuseppe Giofrè. "Pulli sta lavorando al suo prossimo disco - svela a "Libero" - A breve uscirà il singolo di Giofrè, in cui balla e canta". E sui nuovi allievi: "Mi piacciono Ylenia e Emanuele".

In cattedra per la dodicesima edizione di "Amici", la 'prof' Mara Maionchi ha già inquadrato alcuni allievi particolarmente dotati. "Ylenia ha un bel timbro di voce e un'aggressività che mi piace - racconta a "Libero" - Emanuele, con la sua chitarra, è particolare e mi affascina. Racconta le cose con un'ingenuità che non sai se ci fa o ci è".



Anche lontano dalla luce dei talent, però, Mara continua a seguire i suoi ragazzi. E' infatti in cantiere un disco del suo "pupillo" Gerardo Pulli: "Sta lavorando con Curreri (Gaetano, front-man degli Stadio ndr) e altri professionisti al suo prossimo disco. Ancora non sappiamo con precisione la data di uscita, ma può darsi che un singolo esca già all'inizio della primavera".



Vero asso nella manica è però Giuseppe Giofrè, trasformato da maga-Mara da ballerino a cantante: "Abbiamo fatto un lavoro divertente con Giofrè, il ballerino che ha vinto l'anno scorso. Oltre a ballare molto bene, canticchia. Uscirà nei prossimi giorni un suo singolo in cui ballerà e canterà anche".