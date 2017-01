I ricordi di Audrey Hepburn a "Supercinema"

foto Ap/Lapresse Correlati ANTI-DIVA DI HOLLYWOOD 13:32 - Giovedì 24 gennaio in seconda serata nuovo appuntamento su Canale 5 con "Supercinema". A 20 anni dalla morte, un ricordo di Audrey Hepburn che, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, si dedicò come Ambasciatrice dell’Unicef ai bambini più bisognosi e sfortunati del pianeta. "Supercinema" mostrerà immagini inedite dei viaggi dell'attrice in Africa e in Indocina. - Giovedì 24 gennaio in seconda serata nuovo appuntamento su Canale 5 con "Supercinema". A 20 anni dalla morte, un ricordo di Audrey Hepburn che, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, si dedicò come Ambasciatrice dell’Unicef ai bambini più bisognosi e sfortunati del pianeta. "Supercinema" mostrerà immagini inedite dei viaggi dell'attrice in Africa e in Indocina.

A "Supercinema" le prime foto ufficiali del film più atteso dell’anno: “Grace of Monaco” con Nicole Kidman nei panni di Grace Kelly. Il film, che uscirà l’anno prossimo, è già diventato un caso dopo le proteste della famiglia regnante che ha tentato di bloccare le riprese.



E ancora, il ‘solito idiota’ Francesco Mandelli, protagonista di “Pazze di me”, nuova commedia di Fausto Brizzi, racconta: “In questo film sono solo. Avevo voglia di fare qualcosa anche al di fuori dei Soliti idioti. In “Pazze di me” c’è solo una parolaccia... Qual è la cosa che mi fa impazzire delle donne? Il fatto che non mi vogliono! Il rifiuto è un’arma di seduzione potentissima. Infatti non mi arrendo mai”.