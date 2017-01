Pussy Riot, in arrivo il documentario per la tv

foto Ap/Lapresse Correlati LE TRE PROTAGONISTE

09:03 - Le vicende delle tre Pussy Riot Maria Alyokhina, Nadezhda Tolokonnikova e Yekaterina Samutsevich - protagoniste lo scorso anno di una controversa vicenda giudiziaria - sono pronte a invadere il piccolo schermo. La HBO ha infatti acquistato i diritti televisivi per "Pussy Riot - A Punk Prayer", il documentario di Mike Lerner e Maxim Pozdorovkin, presentato in anteprima mondiale lo scorso 18 gennaio al Sundance Film Festival.

"Pussy Riot - A Punk Prayer" ruota intorno alle vicende della girl-band moscovita, balzata agli onori della cronaca dopo che tre componenti del gruppo hanno fatto irruzione in una chiesa ortodossa per esibirsi in una preghiera-punk contro Putin.



L'atteggiamento particolarmente duro tenuto dalle autorità russe nei confronti delle tre imputate Maria Alyokhina, Nadezhda Tolokonnikova e Yekaterina Samutsevich (accusate di "teppismo premeditato e incitamento all'odio"), ha suscitato proteste in tutto il mondo e molte celebrities si sono schierate in favore delle "Pussy Riot".



Il documentario, prodotto e diretto a quattro mani dal regista inglese Mike Lerner e dal russo Maxin Pozdorovkin, svela i retroscena e le contraddizione dell'episodio di cronaca, che in pochi giorni ha travalicato i confini russi per trasformarsi in un dibattito internazionale sui diritti umani.