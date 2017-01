Per Italia’s got Talent è boom su Twitter

Ma quanti sono i tweet e di che numeri stiamo parlando?TgCom24 tramite Social Mediaset ha chiesto un’analisi specifica su questo tema a “ The Fool ”, società specializzata che sviluppa e gestisce tecnologie e metodologie per il monitoraggio dei social media.L’analisi riguarda la seconda puntata del programma andata in onda sabato scorso su Canale5.Ebbene, proprio secondo l’analisi condotta da The Fool, nell’arco delle 24 ore del 20 gennaio, ci sono stati 20.556 tweet con un picco di 298 tweet al minuto 23:30.Le “impression”, calcolate moltiplicando il numero di tweet effettuati da un singolo utente per il numero dei suoi follower, invece sono state oltre 27.581.168.Numeri importanti, dunque.In totale gli utenti unici sono stati 6.206, con una media di messaggi a utente che si colloca intorno ai 3 tweet per user.Una curiosità: quello delle 23:13 è stato il minuto in cui l'attività su Twitter è stata maggiore, praticamente a ridosso della fine della trasmissione.Andando ad analizzare le "superstar" di Twitter dal punto di vista del numero di follower, quelle che hanno twittato durante la puntata sono state: Federica Panicucci, @fede_panicucc i (con i suoi 283.298 follower) e l’ex velina Costanza Caracciolo, @costycaracciolo (con 103.077 follower).Ma quali sono state le parole più usate su Twitter durante la trasmissione?In pole position c’è il giudice Rudy Zerbi che si conferma molto discusso anche su social: "rudy" citato 1.549 volte, poi "belen" a quota 1.102 e ancora lui con "zerbi" utilizzato complessivamente 956 volte.Chi ha twittato di più?Al primo posto c’è l’utente @italiasgotalent, ossia il profilo ufficiale della trasmissione che ha raggiunto un totale di 224 tweet, per oltre 509mila impression generate.Dall'analisi semantica è emerso poi un altro dato: nelle discussioni su Twitter nessun concorrente ha spiccato sugli altri. Tra i giudici invece quello che catalizza più l'attenzione come detto Rudy Zerbi. Dopo di lui tiene banco Belen.Come evolverà il gradimento del pubblico?Lo vedremo nelle analisi delle prossime puntate. Quello che è certo appunto è che Italia’s got Talent è un cult anche sui social network.