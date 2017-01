Pasquale è il nuovo allievo di "Amici"

foto Da video Correlati PIANTO DI GIOIA

Il ballerino Pasquale di Nuzzo è il vincitore del concorso Fanta che ha messo a disposizione un banco nella scuola di "Amici". Accolto da ragazze in visibilio per la sua avvenenza, Pasquale era in lacrime per la gioia. La cantante Cristina in maglia grigia non ce l'ha fatta a convincere Rudy Zerbi che la manda in sfida sabato prossimo mentre la ballerina Martina ha tirato fuori la grinta sfila via la maglia grigia e Garrison la salva.

E' su "Let It Be" dei Beatles che si confrontano Cristina e Ylenia. Quest'ultima negli ultimi giorni ha sofferto molto di insicurezza sulle proprie performance e Zerbi sta cercando di spronarla. Ylenia convince il professore che le consente di continuare la corsa verso il serale. Cristina canta anche "Per Sempre" di Nina Zilli ma non convince ancora anche se si giustifica per la sua preparazione da autodidatta ma con tanta voglia di imparare. La cantante toglie la maglia grigia per quella rossa, infatti sabato prossimo dovrà lottare per mantenere un banco dentro la scuola.



Nel frattempo il ballerino Etienne che indossa la maglia grigia sfiderà, come anticipa il sito ufficiale di "Amici", Rocco Ascia.

