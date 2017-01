Alessia Marcuzzi realizza la casa dei sogni

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LE PRIME IMMAGINI 10:29 - Mercoledì 23 gennaio in prima serata su Canale 5 Alessia Marcuzzi conduce la prima delle due puntate di "Extreme Makeover Home Edition Italia". "Abbiamo cercato di rimanere fedeli alla versione americana - rivela Alessia -. Non ci sarà studio e non sarò una presentatrice: scordatevi lustrini e paillettes! Sarò la team leader del gruppo, con jeans, elmetto e con tanto di martello pneumatico!". Ospiti un presentatore e un campione di motociclismo. - Mercoledì 23 gennaio in prima serata su Canale 5conduce la prima delle due puntate di "". "Abbiamo cercato di rimanere fedeli alla versione americana - rivela Alessia -. Non ci sarà studio e non sarò una presentatrice: scordatevi lustrini e paillettes! Sarò la team leader del gruppo, con jeans, elmetto e con tanto di martello pneumatico!". Ospiti un presentatore e un campione di motociclismo.

Il bus di “Extreme Makeover Home Edition Italia” è partito da Roma e ha viaggiato durante l’estate, facendo tappa prima in provincia di Chieti e poi di Potenza. Obiettivo della trasmissione regalare un sogno ristrutturando, in soli 7 giorni, la casa di famiglie meritevoli, che vivono un disagio. “Sono due famiglie, una per puntata, con alle spalle storie dure e difficili - spiega la conduttrice -. La prima con un ragazzo diversamente abile la cui abitazione era piena di barriere architettoniche e la seconda con una madre vedova che da sola cresce due figli”.



Tante sorprese nel corso della puntata, a partire da guest star top secret: “Un famoso presentatore si occuperà di organizzare una serata speciale per la prima famiglia e un grande campione di motociclismo farà un bel regalo ad uno dei figli della seconda famiglia”.



Oltre ad Alessia, gli altri componenti del “design team” sono Luca Bortolotto, architetto, Gianni Trisciuzzi, interior designer, Luca Pirani, garden designer, e Lilly De Leo, direttore dei lavori. Il team è affiancato, oltre che da una squadra di operai, anche dai parenti e dagli abitanti del paese delle famiglie protagoniste: tutti si adoperano per aiutare.



"Con questo programma - conclude Alessia - abbiamo riscoperto l'unione, la forza e la solidarietà della cultura popolare italiana”. L’Italia è l’ottavo Paese - dopo Spagna, Brasile, Norvegia, Albania, Turchia, Singapore e Filippine – a riadattare il format.



La versione italiana di "Extreme Makeover Home Edition", prodotta da MadDoll, la società di Cristiana Farina che fa parte del gruppo Endemol, è firmata da Fabio Pastrello (capo progetto), Totò Coppolino, Emiliano Ereddia e Laura Gamberini. L’impostazione registica è di Giorgio Romano con Alessio Pollacci. La regia è di Alessio Pollacci.