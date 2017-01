Max: "Bruno è stazionario e mi ha sorriso"

foto Olycom Correlati I MESSAGGI SU TWITTER

COPPIA DI FERRO 10:04 - "Oggi l’ho visto, ho mandato i saluti di tutti voi... gli ho stretto la mano e mi ha sorriso.... vigliacco...", ha scritto nel suo ultimo aggiornamento su Facebook Max Cavallari riferendosi all'amico Bruno, ricoverato in - "Oggi l’ho visto, ho mandato i saluti di tutti voi... gli ho stretto la mano e mi ha sorriso.... vigliacco...", ha scritto nel suo ultimo aggiornamento su Facebook Max Cavallari riferendosi all'amico Bruno, ricoverato in coma farmacologico all'Ospedale San Raffaele di Milano a seguito di un aneurisma . Dallo staff precisano che si è trattato di un modo tutto suo per rivolgere all'amico un augurio affettuoso.

"Bruno è in coma, le sue condizioni sono stazionarie e già questa è una buona notizia - dicono dall'ufficio stampa - Ma è in stato di incoscienza e ci vorranno ancora alcuni giorni per conoscere eventuali conseguenze".



Intanto le prossime tappe del tour che i Fichi D'India stavano portando in giro per l'Italia, sono state sospese. "Sospese e non annullate - ci tengono a precisare dallo staff - perché la speranza di tutti è che Bruno si riprenda in fretta e torni presto tra noi".



In segno di rispetto, i responsabili di Canale 5 non hanno mandato in onda nella puntata di Zelig di lunedì 21 gennaio lo sketch registrato dai Fichi d'India giovedì scorso, un attimo prima che Bruno Arena si sentisse male.



E mentre su Internet si moltiplicano i messaggi di affetto nei confronti di Bruno, sabato a Varese, città del comico, l’allenatore Frank Vitucci della Cimberio (basket) gli ha dedicato la vittoria. Nello stesso pomeriggio anche i tifosi del Varese calcio hanno srotolato in curva uno striscione di incoraggiamento: «Forza Bruno non scherzare».