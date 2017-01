Nina Moric: "Spero Corona soffra in carcere"

foto Da video Correlati NINA SI CONFESSA

IN TRIBUNALE 11:30 - Nina Moric, ospite a "Verissimo", alla notizia che Fabrizio Corona dovrà scontare 5 anni di carcere per estorsione aggravata ha commentato: "Spero che in carcere Fabrizio soffra perché solo con la sofferenza riuscirà a fare un esame di coscienza". , ospite a "Verissimo", alla notizia chedovrà scontare 5 anni di carcere per estorsione aggravata ha commentato: "Spero che in carcere Fabrizio soffra perché solo con la sofferenza riuscirà a fare un esame di coscienza".

A Silvia Toffanin racconta: “Ultimamente Fabrizio mi sembrava un uomo sperduto e infelice. Sono molto addolorata per quel che gli è successo. Anche se l’amore tra noi è svanito, come amica cercherò di aiutarlo in tutti i modi, perché in fondo ha un buon cuore”.



Infine, sulle motivazioni che hanno portato Fabrizio Corona a questa drammatica situazione, Nina risponde: “Lui e Lele Mora si sono rovinati a vicenda a causa dei soldi. Io voglio bene a Lele Mora ma dico che ha dato una mano a Fabrizio affinché diventasse l’uomo che è ora”.