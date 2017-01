Rudy e Gerry, botte da orbi a Italia's Got Talent

foto Da video Correlati DOLORE E RISATE

RIVEDI LA PUNTATA 09:47 - Momenti di commozione a "Italia's Got Talent" per il cantante Daniel Adomako che ha stregato con la sua voce angelica, incredulità e risate per Daniel Bozzo che si è presentato con il camice da dottore per poi scoprire il sedere e ci sono state anche le botte. Rudy Zerbi e Gerry Scotti si sono prestati al gioco di Gaetano Floresta che ha usato la loro testa per fare percussioni. - Momenti di commozione a" per il cantanteche ha stregato con la sua voce angelica, incredulità e risate perche si è presentato con il camice da dottore per poi scoprire il sedere e ci sono state anche le botte.si sono prestati al gioco diche ha usato la loro testa per fare percussioni. Successo di ascolti sabato scorso per lo show.

Daniel ha 21 anni e viene dal Ghana, ha già partecipato alle selezioni di "X Factor" ma era stato bocciato da Anna Tatangelo. Il cantante ha strappato una standing ovation del pubblico e la commozione dei giudici per la sua interpretazione di "Hallelujah", nella versione di Leonard Cohen.



Risate e divertimenti con tanto di gesto scaramantico da parte dei giudici per i Fratelli Lo Tumulo che si sono presentanti con un cartellone "Da qua all'aldilà: se pagate da viventi avete lo sconto del venti. Salme a tutti!".



Momento hot con gli spogliarellisti Next Gogo Boys e fiato sospeso per l'atleta 27enne Daniele Doria che ha fatto un percorso ad ostacoli stupefacente. Tenerezza e affetto per il ragazzo down Sergio Pavan in versione ballerino su "New York, New York". Infine sembra essere sbocciato l'amore tra la signora di una certa età Aureliana Migliorati e Rudy Zerbi.

