Trionfo per "Italia's Got Talent"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati ANNICHIARICO: "MI DIVERTO SEMPRE DI PIU'" 13:19 - Secondo puntata per "Italia's Got Talent" e secondo trionfo in termini di ascolti. Il programma ha tenuto incollati al teleschermo 6 milioni 476 mila telespettatori, pari a uno share del 28.10%. La concorrenza è stata staccata di ben 7 punti percentuali e circa un milione e mezzo di telespettatori ("I Migliori Anni" si ferma al 21.13% di share pari a 4 milioni 896 mila telespettatori). - Secondo puntata per "Italia's Got Talent" e secondo trionfo in termini di ascolti. Il programma ha tenuto incollati al teleschermo 6 milioni 476 mila telespettatori, pari a uno share del 28.10%. La concorrenza è stata staccata di ben 7 punti percentuali e circa un milione e mezzo di telespettatori ("I Migliori Anni" si ferma al 21.13% di share pari a 4 milioni 896 mila telespettatori).

Alle ore 22.39 la trasmissione condotta da Simone Annichiarico e Belen Rodriguez ha siglato un picco in valori assoluti di 7 milioni 771 mila telespettatori, mentre alle 23.49 ha sfiorato il 40% di share.



"Italia's Got Talent" si conferma il programma più visto nelle 24 ore nonostante sabato sera ci fosse anche la concorrenza dell'anticipo di serie A Juventus-Udinese.



Sul target commerciale (15-64 anni) i punti di distacco tra i due show si evidenziano maggiormente perché "Italia's Got Talent" ottiene un 32.74% di share, (il 38,06% sui 15-34 anni) mentre "I Migliori Anni" è fermo al 15,86% di share (sul 15-34 anni al 10.59%).