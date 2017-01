"Amici", il ballerino Etienne va in sfida

foto Da video Correlati IL BALLERINO ALLA PROVA

NICOLE ELIMINATA? 16:11 - Numerosi confronti diretti tra allievi, una promozione a sorpresa e il primo ballerino ufficialmente in sfida. La seconda puntata di "Amici" si apre con i match di canto tra Irene e Greta e di danza tra Nicolò e Etienne. Se Greta mantiene il banco Etienne invece andrà in sfida. Alessandra Celentano valuta la ballerina Nicole e la elimina ma Garrison e Cannito la salvano. - Numerosi confronti diretti tra allievi, una promozione a sorpresa e il primo ballerino ufficialmente in sfida. La seconda puntata di "Amici" si apre con i match di canto tra Irene e Greta e di danza tra Nicolò e Etienne. Se Greta mantiene il banco Etienne invece andrà in sfida. Alessandra Celentano valuta la ballerina Nicole e la elimina ma Garrison e Cannito la salvano.

Il canto apre il sabato pomeriggio di "Amici" con l'avvincente prova comparativa tra Greta e Irene dal momento che la prima indossa la maglia grigia. La speciale maglietta con il punto interrogativo stampato sopra vuol dire la sospensione alla corsa verso il serale.



Il brano prescelto è di Lana Del Rey "Video Games" che le due allieve cantano alternandosi. Irene mantiene il suo banco mentre Greta canta ancora qualche brano su richiesta della Di Michele con diverse imprecisioni.



Greta ammette di avere problemi di concentrazione: "Sto lavorando molto - dice - sto acquisendo più sicurezza in me".



Grazia Di Michele con un touch screen dà la valutazione dell'esame tra sfida immediata, sfida, eliminazione o permanenza nella scuola. Grande suspance in studio e sul megaschermo appare, a sorpresa, la scritta "Rimani". "Sono stata veramente buona con te", afferma l'insegnante di canto.



Poi spazio alla danza per la valutazione comparativa tra Nicolò e Etienne che indossa la maglia grigia. Alessandra Celentano conferma il giudizio positivo per Nicolò che conferma il banco. Etienne non convince la Celentano che così indossa la maglia rossa della sfida.



Sempre la Celentano valuta la rossa Nicole che indossa la maglia grigia. Dopo una assolo sulle note di Britney Spears la ballerina sostiene un match di danza, a sorpresa, alternandosi con Antonio che mantiene comunque il posto. Poi la Celentano chiama anche Leonardo per confrontarsi con Nicole. Alla fine il verdetto: eliminata. Ma la proposta viene respinta da Garrison e Cannito, dunque Nicole continua la corsa al serale.



PASQUALE E' L'ALLIEVO SCELTO DA FANTA

Dopo giorni di votazioni sulla pagina Fan di Facebook di Fanta è stato scelto il nuovo allievo della classe: il ballerino Pasquale di Nuzzo.

Andrea Conti