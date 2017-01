Bruno Arena, condizioni stabili

foto Ansa Correlati I MESSAGGI D'AUGURI VIA TWITTER 12:38 - Ancora fiato sospeso per Bruno Arena anche se, al momento, le sue condizioni sono stabili. Dopo - Ancora fiato sospeso per Bruno Arena anche se, al momento, le sue condizioni sono stabili. Dopo il malore che lo ha colpito giovedì sera al termine della registrazione di "Zelig", il comico è stato operato e ha passato le ultime ore in modo tranquillo. I medici, che per il momento lo tengono sedato, sono ottimisti su un decorso positivo della situazione.

Per avere un'idea più chiara di come potrà essere il decorso post operatorio seguito all'emorragia cerebrale, saranno decisive le prossime ore e, entro lunedì, il quadro dovrebbe essere definito.



Intanto non si fermano i messaggi di auguri inviati al comico attraverso twitter e social network.