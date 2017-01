Simone: "A Italia's Got Talent mi diverto"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati SENSUALE POLA DANCE

13:05

- Dopo l'eccellente esordio di settimana scorsae share del 30.94%), va in onda su Canale 5 il secondo appuntamento con "". Confermato alla conduzione: "Mi diverto ogni anno di più, ho al fianco la donna più bella del mondo (Belen) e i compagni giurati Gerry, Rudy e Maria che mi lasciano lavorare in grande libertà. Italia's Got Talent è una bellissima esperienza professionale!".