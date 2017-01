"Donnavventura" riparte dal Pacifico

foto Ufficio Stampa Mediaset 11:08 - Domenica 20 gennaio 2013, alle ore 14.30 su Retequattro, prende il via la ventiquattresima a edizione di "Donnavventura", che vedrà 11 neo-reporter avventurarsi nella natura incontaminata e piena di pericoli lungo il Grand Raid dell'Oceano Pacifico: dalla Terra del Fuoco all'Amazzonia Peruviana. Una lunga spedizione e una grande avventura. - Domenica 20 gennaio 2013, alle ore 14.30 su, prende il via la ventiquattresima a edizione di "", che vedrà 11 neo-reporter avventurarsi nella natura incontaminata e piena di pericoli lungo il Grand Raid dell'Oceano Pacifico: dalla Terra del Fuoco all'Amazzonia Peruviana. Una lunga spedizione e una grande avventura.

Un viaggio fino alla fine del mondo e oltre, toccando terre ghiacciate, steppe sperdute ed estreme, ma anche isole paradisiache e misteriose. Come ogni anno un nuovo team di giovanissime "Donnavventura": Francesca, Paola, Rossella, Sara, Vale e Valentina. Le sei nuove leve sono partite dalla remota Patagonia invernale e puntando la bussola verso sud, si sono dirette sino all’innevata Ushuaia, capitale della Provincia della Terra del fuoco.



Nella risalita verso nord, la carovana dei pick up ha percorso la mitica Ruta 40 per oltre 5000 chilometri fra cavalli, pecore e guanacos, superando il freddo pungente del maestoso ghiacciaio Perito Moreno e del Cerro Catedral, una delle cime più famose del Sudamerica. Ma come ricorda proprio il titolo stesso di questo Grand Raid, gran parte di quest’ultima spedizione è stata dedicata alla scoperta del Pacifico. Dalla più lontana Nuova Caledonia alle selvagge isole FIJI, set di famose pellicole cinematografiche, per poi scoprire uno degli arcipelaghi tropicali più sognati: la Polinesia Francese.



Da questa perla del Pacifico il team di reporter si è spostato nella misteriosa e fascinosa Isola di Pasqua, che segna un nuovo passaggio in territorio cileno. Una volta riapprodate in Alta Patagonia, ad attendere la squadra, la risalita attraverso il deserto dell’Atacama e i Salar ad alta quota. Segue l’ingresso in Perù alla scoperta della Penisola di Paracas, per poi affrontare, l'Amazzonia Peruviana con la sua fauna straordinaria e le sue colorate tribù.



Ogni giovedì, inoltre, le Donnavventura racconteranno in diretta anticipazioni e curiosità sugli episodi attraverso i microfoni di RTL 102.5. Con questa nuova serie si inaugura il nuovo sistema di candidatura per le protagoniste sempre più numerose, se ne contano oltre 130.000: ciascuna potrà inviare il suo videoprovino a 16mm.it.