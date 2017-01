La doccia bollente di Lacey al Grande Fratello

foto Da video Correlati DOCCIA HOT

BURROSA E SEXY 10:40 - In Inghilterra sono tutti pazzi per "Celebrity Big Brother", ossia il "Grande Fratello" delle celebrità. In particolar modo ci ha pensato la sensuale modella Lacey Banghard a movimentare le acque con una doccia bollente. Quando è uscita dal box Lacey ha fatto scivolare strategicamente l'asciugamano, consapevole che le telecamere la stavano inquadrando in quel momento. Cosa non si fa per salvarsi dal televoto... - In Inghilterra sono tutti pazzi per "", ossia il" delle celebrità. In particolar modo ci ha pensato la sensuale modellaa movimentare le acque con una doccia bollente. Quando è uscita dal box Lacey ha fatto scivolare strategicamente l'asciugamano, consapevole che le telecamere la stavano inquadrando in quel momento. Cosa non si fa per salvarsi dal televoto...

Gli inglesi conoscono molto bene Lacey perché è una delle modelle più amate dalle riviste e dai siti specializzati. Stella di punta di Nuts Magazine, la modella ha posato spesso in lingerie o in costume da bagno mostrando il suo seno prosperoso e la procace bellezza.



Ma gli inquilini della casa di "Celebrity Big Brother" non la pensano allo stesso modo, tanto che l'hanno nominata in massa. Ecco che per salvarsi da una probabile eliminazione che Lacey dedica ai fan a casa una doccia assai bollente...