"The Illusionist", ragazza ingoia lamette

KRYSTYN STUPISCE TUTTI 10:08 - Effetti shock a "La Grande Magia - The Illusionist". Un'altra serata all'insegna della magia nel nuovo programma di Teo Mammucari in onda ogni giovedì in prima serata su Canale 5. Caratterizzata soprattutto da Krystyn Lambert, bellissima 21enne di Los Angeles che vestita da Barbie balla con il cuore in mano e poi ingoia le lamette. Lasciando tutti con il fiato sospeso. "Bambini a casa, non si fa!", avverte Mammucari.

A giudicare i giovani concorrenti, alcuni tra i più prestigiosi nomi dell'illusionismo, del mentalismo, dell'ipnosi, dell'escapologia e del trasformismo. Da Uri Geller, famoso per la sua capacità di piegare i cucchiaini con la forza del pensiero a Franz Harary, celebre mago americano, che nel 1984 fece lievitare e sparire Michael Jackson sul palco del "Victory Tour" per farlo riapparire con i suoi fratelli.



In giuria ci sarà anche Ed Alonzo, uno dei più grandi maghi comici degli States, Max Maven, considerato il miglior mentalista di tutto il mondo e Topas, campione mondiale di manipolazione più giovane nella storia della magia.