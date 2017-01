Balti e Refaeli regine di Sanremo

foto Tgcom24 Correlati BIANCA, PROFUMO DI SEDUZIONE

BAR, CASALINGA IN LINGERIE 10:29 - La bionda e la bruna, come nella tradizione. Bellissime entrambe. Pare che a illuminare il palco del Festival di Sanremo targato Fabio Fazio saranno le top model Bianca Balti e Bar Refaeli. E chissà come le tratterà l'irrefrenabile Luciana Littizzetto, vera mattatrice della manifestazione canora. Ma per l'annuncio ufficiale dei personaggi che animeranno la più attesa manifestazione canora italiana, bisognerà aspettare il 4 febbraio. - La bionda e la bruna, come nella tradizione. Bellissime entrambe. Pare che a illuminare il palco deltargatosaranno le top model. E chissà come le tratterà l'irrefrenabile, vera mattatrice della manifestazione canora. Ma per l'annuncio ufficiale dei personaggi che animeranno la più attesa manifestazione canora italiana, bisognerà aspettare il 4 febbraio.

Secondo l'Ansa, Fazio voleva sul palco Jovanotti, che però avrebbe declinato l'invito. Quel che è certo è che Fabio, se da un lato vuole innovare e invita anche tre Big pescati dai talent show (Chiara Galiazzo, Marco Mengoni e Annalisa Scarrone), dall'altro vuole festeggiare il festival e la sua storia.



Ecco quindi spiegata la presenza di Toto Cutugno nella serata di martedì, dei Ricchi e Poveri mercoledì e di Al Bano giovedì. Sul sito del festival si possono votare le canzoni dei tre habitué dell'Ariston, i quali sul palco canteranno i brani più votati. L'Amarcord del festival che fu culminerà poi il venerdì nella serata Sanremo Story, quando i Big canteranno le canzoni più rappresentative del festival.



Per quanto riguarda il capitolo superospiti, è sfumata la partecipazione di Penelope Cruz. E ci sarebbero stati contatti tra Fazio e Laetitia Casta, già al suo fianco nell'edizione 1999. Chissà se andrà in porto. E' saltato poi il progetto che vedeva il ritorno della coppia di Anima mia, Fazio-Baglioni, nella serata del 15 febbraio: non è chiaro se perche' il cantautore romano ha impegni in sala di registrazione, o per un'eccessiva richiesta economica.