Mercandalli: "Libero di vivere da cumenda"

E' di nuovo libero di vivere da "cumenda". Roberto Mercandalli, infatti, si confessa a "Visto" dopo la rottura con la moglie. L'ex gieffino racconta il grande dolore quando Manuela a settembre l'ha chiamato per dirgli "non ti amo più". E la serenità ritrovata al fianco di una brunetta sosia della ex moglie: "Per ora c'è solo una bella amicizia".

"E' stata Manuela a lasciarmi - racconta - e non è vero che io non ce la facevo più a sopportare la situazione perché lei era ricaduta nell'anoressia. In questa storia ci ho messo amore e tanto impegno. In tutto e per tutto. Non ho sposato Manuela per i soldi. Tra noi c'è sempre stato un sentimento solido. Io le voglio ancora bene e spero che possa essere una donna felice".



Da allora non si sono più visti né sentiti: "Il 17 settembre ho ricevuto una sua telefonata dove con tono glaciale mi annunciava 'non ti amo più, non voglio più rivederti', neanche la avessi tradita con venti donne. Da allora ho passato notti insonni. Le ho dato l'anima. Le lancio un messaggio, solo tu mi conosci nel profondo, sappi che a me interessa sapere solo se stai bene...".