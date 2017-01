JLo: "Sono felice per Affleck, se lo merita"

foto Afp Correlati TRASPARENZE HOT

11:36 - "Sono molto felice per lui. Se lo merita, ha fatto un grande film". Jennifer Lopez si congratula a distanza - dal salotto televisivo dell' "Ellen Show" - con l'ex fidanzato Ben Affleck e si dice soddisfatta del successo di "Argo", pluripremiato agli scorsi Golden Globe. La cantante ha colto l'occasione per promuovere anche il suo ultimo film, "Parker". Un progetto importante per lei, con cui spera di arrivare all'Oscar.

Jennifer Lopez e Ben Affleck in passato hanno avuto una turbolenta relazione, durata tra alti e bassi dal 2002 al 2004. Il tempo sembra però aver seppellito i vecchi rancori e ora la cantante e attrice si è detta felice per l'accoglienza di "Argo", il thriller politico diretto e interpretato dall'ex.

"Abbiamo attraversato un periodo veramente duro insieme - confessa - Ma questo è un grande momento per lui. Ero così felice che mi sono alzata in un'ovazione in piedi".



Un successo che spera di replicare anche lei con il "Parker", in uscita negli States il prossimo 25 gennaio. Nel film veste i panni di Leslie, una 40enne divorziata. "E' stato buffo perché stavo attraversando la stessa situazione - spiega la Lopez, separata dal 2011 dal cantante Marc Anthony - Mi sentivo come se tutta la mia vita stesse cadendo a pezzi. Ero triste e depressa quando giravamo il film".



Un'interpretazione particolarmente sincera quindi, con la quale spera di arrivare all'Oscar. "Penso che chiunque reciti seriamente voglia veder riconosciuto il proprio talento. Perchè non dovrei vincerlo io?"