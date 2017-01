"U&D", Littizzetto chiama Maria: "Mai litigato"

foto Da video Correlati GUARDA IL VIDEO

LE ESPRESSIONI DI LUCIANA 12:42 - Fuori onda divertente a "Uomini e Donne", con Luciana Littizzetto che irrompe nel programma chiamando Maria De Filippi che nel frattempo sta registrando la puntata. Così la telefonata da privata diventa "pubblica". La comica e la presentatrice smentiscono la presunta litigata riportata da giornali e siti e ci ridono su: "Ecco, abbiamo corretto davanti a tutti". - Fuori onda divertente a "", conche irrompe nel programma chiamandoche nel frattempo sta registrando la puntata. Così la telefonata da privata diventa "pubblica". La comica e la presentatrice smentiscono la presunta litigata riportata da giornali e siti e ci ridono su: "Ecco, abbiamo corretto davanti a tutti".

Durante la trasmissione squilla il telefono, è la Littizzetto che chiama Maria, e la De Filippi risponde e spiega: "Un giornale ha pubblicato che io e la Littizzetto abbiamo litigato... è lei a telefono". Luciana le chiede: "Ma io e te abbiamo mai litigato? E' riportato su un portale di un quotidiano".



La padrona di casa la tranquillizza subito: "Se guardi sul settimanale 'Oggi', mi hanno fatto delle foto mentre sciavo sulla neve, mi hanno raggiunto telefonicamente, fatto delle domande e chiesto di Sanremo ed io ho detto che è uno stress. Immagino Luciana quanto sarà stressata. Non ho mai litigato con la Littizzetto". Quindi Maria svela a Luciana dove si trova: "Sto registrando Uomini e Donne, il filmato andrà in onda la prossima settimana, credo che non taglieranno questa telefonata".