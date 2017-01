E' morto il signor Drummond di "Arnold"

foto Ap/Lapresse Correlati UN PAPA' AFFETTUOSO 09:09 - L'attore Conrad Bain, conosciuto per il suo ruolo del signor Drummond nel telefilm cult "Il mio amico Arnold", si è spento lunedì scorso all'età di 89 anni. Bain, che ha recitato con Gary Coleman (il volto di Arnold) nella sitcom della NBC come suo padre adottivo, si è spento per cause naturali a Livermore, nella periferia est di San Francisco. Tra tre settimane avrebbe festeggiato il 90esimo compleanno. - L'attore, conosciuto per il suo ruolo delnel telefilm cult "", si è spento lunedì scorso all'età di 89 anni. Bain, che ha recitato con Gary Coleman (il volto di Arnold) nella sitcom della NBC come suo padre adottivo, si è spento per cause naturali a Livermore, nella periferia est di San Francisco. Tra tre settimane avrebbe festeggiato il 90esimo compleanno.

Bain ha iniziato la sua carriera negli anni 50 come attore teatrale a Broadway, ottenendo consensi dalla critica e dal pubblico. Proprio grazie ad uno degli spettacoli teatrali arriva la proposta di far parte alla soap "Dark Shadows". Poi via via altre parti al cinema tra cui "Rapina record a New York" fino al contratto per il telefilm degli anni 70 "Una signora in gamba" ("Maude").



Una volta conclusa l'esperienza con "Una signora in gamba" ecco che arriva il ruolo che gli darà la popolarità mondiale: Philip Drummond de "Il mio amico Arnold". Bain ha recitato per otto stagioni fino al 1986 per poi riapparire sempre come Drummond in un cameo per una puntata di "Willy, principe di Bel Air" nel 1996.