"Amici", banco a rischio per Cristina e Martina

foto Da video Correlati LACRIME E DELUSIONE 08:47 - Ancora novità ad "Amici". Gli allievi sono in corsa per il serale e verranno valutati dai professori settimanalmente. Chi non passa l'esame indossa la maglia grigia. L'alunno è "sospeso" fino a sabato in diretta quando saprà se verrà eliminato, andrà in sfida o rimarrà. A rischiare sono la cantante Cristina e la ballerina Martina. Ulteriori verifiche saranno fatte alla cantante Ylenia ("perché poco sicura di sé") e la ballerina Lorella.

Gli allievi attendono in una saletta l'uscita dalla porta dello studio di "Amici" dell'insegnante di canto che valuterà i ballerini o i cantanti. Il primo ad uscire è Rudy Zerbi che dichiara di voler esaminare Ruben che canta "A chi mi dice". Al termine dell'esibizione viene promosso, così continua la sua scalata verso il serale. Poi è la volta di Cristina che interpreta "Nessun dolore" di Lucio Battisti ma non convince Rudy che convoca Ylenia, la cantante entrata in crisi nei giorni scorsi proprio per questo brano. Ylenia canta "Total eclipse of the heart" di Bonnie Tyler in modo convincente. "Quella maglia non la meriti" dice Rudy a Cristina che indossa così la maglia grigia con punto di domanda che significa momentaneamente la sospensione dalla corsa del serale. Sabato ci sarà un'altra verifica con esito immediato che prevede svariate possibilità: "sei eliminato", "rimani" , "sei in sfida" o "sei in sfida immediata".



Zerbi chiede per Ylenia una prova comparativa sabato con Cristina perché "troppo critica con se stessa e con poca autostima" nonostante canti sempre bene. Dunque se Ylenia non dovesse farcela contro la compagna, indosserà la maglietta grigia. Sono però due percorsi paralleli dal momento che comunque Cristina saprà sabato pomeriggio se verrà eliminata, andrà in sfida o rimarrà nella scuola.



Poi è la volta di Garrison chiede di esaminare prima Martina e poi Lorella perché "non vedevo il racconto nel ballo". Alla prima va la maglia grigia mentre la seconda sarà ulteriormente interrogata sabato prossimo.

Andrea Conti