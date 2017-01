Salemme: "La mia preferita? La Herzigova"

foto Ufficio stampa Correlati NOVITA' DAL SET

09:46

- Intervista-verità adurante "", in onda in seconda serata su Canale 5 il 17 gennaio. L'attore e regista rivela qual è la sua attrice preferita tra quelle con cui ha lavorato:"Il suo debutto nel mio film L'amico di famiglia fu una vera bomba. Funzionò proprio perché lei non era un'attrice".