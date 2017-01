Prime crisi di pianto e lezioni ad "Amici"

foto Da video Correlati PRIME LEZIONI

YLENIA IN CRISI

YLENIA IN CRISI

NICOLE TEME GARRISON 13:20 - Sono iniziate le lezioni e le prove di canto e ballo di "Amici". Tutti gli allievi dovranno confermare ogni sabato il loro posto nella scuola per arrivare al serale. Emergono le prime personalità. Crisi di pianto per la cantante Ylenia che teme di non esser stata brava e per la ballerina Nicole che teme il giudizio di Garrison. Intanto Nicola dopo aver cantato non è soddisfatto della performance e per scaricare la tensione si mette a ballare.

Sono ormai diversi giorni che cantanti e ballerini si sottopongono a dure prove per presentarsi al massimo delle loro potenzialità al prossimo appuntamento del sabato con "Amici".



Ylenia canta "Nessun dolore" di Lucio Battisti ma non è affatto soddisfatta della prova e confessa di aver paura di sbagliare e diventare "un fenomeno baraccone". Le sensazioni della cantante sono aggravate dalla bravura di Verdiana che mostra sicurezza nell'esecuzione.



Qualche problema per la ballerina Nicole che dimentica alcuni passi di danza e teme il giudizio di Garrison. Scoppia a piangere perché stavolta non vuole perdere l'opportunità di rimanere nella scuola dal momento che già lo scorso anno era arrivata ad un soffio ma poi era stata esclusa proprio da Garrison.



Tra le novità di quest'anno c'è l'acquario, come viene chiamato in gergo. Ossia una vetrata separa la sala prova da uno stanzino in cui i professori da Zerbi alla Celentano si rifugiano (gli alunni non possono vederli) dando le indicazioni al vocal coach su brani o dritte da dare ai ragazzi. Un modo per cercare di stemperare la tensione ma al tempo stesso ottimizzare le performance degli allievi che si sentono osservati, oltre che seguiti, per tutta la durata delle lezioni.



Intanto sono cinque finalisti per il banco Fanta sabato prossimo si saprà chi si aggiudicherà un posto nella scuola. Fino al 19 gennaio sarà possibile votarli sulla fanpage Facebook Fanta: Maria Scala, Francesco Rosanò e Marianna Serra (cantanti), Marco Servina e Pasquale di Nuzzo (ballerini).

Andrea Conti