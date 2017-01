Victor Garber fa ufficialmente coming out

foto Ap/Lapresse Correlati LA FOSTER AI GOLDEN GLOBE 13:48 - Victor Garber, noto al grande pubblico soprattutto per il ruolo del padre di Sydney Bristow (Jennifer Garner) in "Alias", ha confermato ufficialmente di essere gay e di vivere con il compagno Rainer Andreesen da ben tredici anni. L'annuncio è stato dato a sorpresa durante un'intervista per la rubrica "Greg in Hollywood", curata dal giornalista Greg Hernandez: "In realtà io non ho mai parlato di questo, ma lo sanno tutti". r, noto al grande pubblico soprattutto per il ruolo del padre di Sydney Bristow (Jennifer Garner) in "",e di vivere con il compagno Rainer Andreesen da ben tredici anni.durante un'intervista per la rubrica "Greg in Hollywood", curata dal giornalista Greg Hernandez: "".

Un coming out, quello di Garber, abbastanza casuale e inaspettato. Il giornalista e blogger Greg Hernandez lo aveva infatti contattato per chiedere delucidazioni circa la natura della relazione con Rainer Andreesen, che compariva sulla sua pagina Wikipedia.



Il 63enne canadese, nominato per ben sei volte agli Emmy Awards, non ha fatto resistenze e ha ammesso quello che nell'ambiente era da tempo un segreto di Pulcinella: "In realtà io non ho mai parlato di questo, ma lo sanno tutti. Rainer mi sta per raggiungere per i SAG Awards".



Garber ha lavorato per anni al fianco di Jennifer Garner, moglie di Ben Affleck, nella serie tv "Alias" ed era presente anche nel cast di "Argo", l'ultimo film del divo di Hollywood. "È molto gratificante vederlo emergere come uno dei nuovi più grandi registi - ha commentato Garber - Il fatto che la gente abbia amato il film così tanto significa davvero molto".