Gerry Scotti: "Potrei tornare con Passaparola"

E' il volto rassicurante della tv, a suo agio sia nella conduzione dei talent ("The winner Is..", "Italia's Got Talent") che al timone di programmi comici come "Paperissima". Ma per Gerry Scotti il primo vero amore rimangono i quiz televisivi. Sulle pagine di "Tv Sorrisi Canzoni" il conduttore si lascia andare e confessa: "Resto convinto che la ruota finale di Passaparola sia irresistibile. Ci stiamo pensando".

Giurato di "Italia's Got Talent" insieme a Maria De Filippi e Rudy Zerbi, il presentatore non credeva che gli sarebbe mai toccato il ruolo di giudice un talent show. "Non avrei mai detto di trovarmi così a mio agio nei panni di giurato - confessa a "Sorrisi" - In verità all'inizio io avrei dovuto condurre e Maria neppure comparire in onda. Poi nella puntata pilota ci siamo seduti dietro al banco e non ci siamo più alzati. E' un ruolo strano: o lo detesti o te ne innamori".



Sul suo futuro televisivo, però, Gerry non esclude di tornare a vestire i panni di conduttore di quiz. "Ci sono tanti format interessanti - ammette - Sto pensando anche al "Milionario" con una nuova formula, a riprendere "Uno contro cento". E resto convinto che la ruota finale di Passaparola sia irresistibile. Ci stiamo pensando".