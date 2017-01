Parodi: "Anche io ho volato a Los Roques"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati I CASI PIU' MISTERIOSI 17:33 - Torna l'appuntamento in prima serata su Italia 1 con "Mistero". Marco Berry intervista Cristina Parodi che nel 2008 visse un'esperienza inquietante su un piccolo velivolo a Los Roques. Lucilla Agosti e Jane Alexander entreranno nell'ex manicomio di Colorno (Parma) a caccia di fantasmi. Infine Daniele Bossari sarà in Umbria sui luoghi di madre Speranza. - Torna l'appuntamento in prima serata su Italia 1 con "intervistache nel 2008 visse un'esperienza inquietante su un piccolo velivolo a Los Roques.entreranno nell'ex manicomio di Colorno (Parma) a caccia di fantasmi. Infinesarà in Umbria sui luoghi di madre Speranza.

Nuovo volto di questa settima edizione è Lucilla Agosti che è entrata nella squadra dei "mystery-busters" formata da: Jane Alexander, Daniele Bossari, Marco Berry, Andrea Pinketts e Nicole Pelizzari.



Quest’anno i telespettatori potranno inviare i video da loro realizzati di avvistamenti alieni o presenze soprannaturali al sito Mediaset www.16mm.it. I filmati più curiosi e originali verranno mandati in onda nel corso del programma.



Una grande novità: nel 2013 Mistero raddoppia. Al programma si affiancherà una rivista ufficiale, a scadenza mensile, ricca di contenuti, rubriche e approfondimenti sul mondo dell’ignoto. Inoltre, per gli appassionati del mistero, è in previsione l’uscita di un DVD. I telespettatori potranno trovare ulteriori informazioni sul sito www.misterotv.it