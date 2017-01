Maria De Filippi: "Sanremo? Non ci tengo"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati CRISTICCHI-CHIARA-MENGONI INSIEME

RIAPRE LA SCUOLA DI AMICI 16:09 - Già ospite da Paolo Bonolis nell'edizione di Sanremo 2009 la conduttrice e autrice Maria De Filippi non ci pensa a presentare la kermesse come dichiara al settimanale Oggi: "Chi dice mai viene sempre smentito dai fatti. Ma a presentare Sanremo non ci tengo". E su Annalisa in gara tra i Big: "E' più introversa di Emma. E' più insicura, non si rende ancora conto di essere bravissima. Avrà di fronte il mondo e capirà il suo potenziale". - Già ospite danell'edizione di Sanremo 2009 la conduttrice e autricenon ci pensa a presentare la kermesse come dichiara al settimanale Oggi: "Chi dice mai viene sempre smentito dai fatti. Ma a presentare Sanremo non ci tengo". E suin gara tra i Big: "E' più introversa di Emma. E' più insicura, non si rende ancora conto di essere bravissima. Avrà di fronte il mondo e capirà il suo potenziale".

"Lo stress non è produttivo, non è la condizione mentale giusta per lavorare, fa di te un automa. Ecco, Sanremo è esattamente quello. E uno si chiede: ma perché dovrei? - spiega - Guardo la Litizzetto, che come me di solito vive in un suo mondo isolato da tutto quel circo, e penso che si sta sottoponendo a uno stress indicibile".



E conclude: "La Littizzetto è così intelligente che troverà una soluzione al problema di parlare liberamente in campagna elettorale".