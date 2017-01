Mosetti: "Io e Aldo avevamo interessi diversi"

foto LaPresse Correlati LA CRISI CON ALDO

Antonella Mosetti, ospite a "Domenica Live", racconta la verità sulla fine della love-story con lo schermidore Aldo Montano, suo compagno per sei anni. "Con Aldo è finita giorno per giorno. Ce lo siamo detti da grandi, facendo molte chiacchierate. Alla fine abbiamo affrontato di petto la verità: sulla passione prevalevano i nostri singoli interessi". Tra i motivi della rottura anche il desiderio della showgirl di avere un figlio. , ospite a "Domenica Live",, suo compagno per sei anni. ". Ce lo siamo detti da grandi, facendo molte chiacchierate. Alla fine abbiamo affrontato di petto la verità:". Tra i motivi della rottura anche il desiderio della showgirl di avere un figlio.

La showgirl è già mamma di Asia (17 anni), avuta dal primo marito Alessandro Nuccitelli, ma sperava di allargare la famiglia con un secondo bebè. Una scelta di vita non condivisa da Montano: "Se dopo sei anni insieme non costruisci un obiettivo, una vita insieme, un matrimonio un figlio, non lo fai più. L'amore scema, diventa un po' noioso".



Una storia che si è consumata a poco a poco quindi, senza terzi incomodi o tradimenti. Cosa che ha permesso loro di rimanere in buoni rapporti e di non serbare rancore l'una verso l'altro. "Non abbiamo litigato per un tradimento - ha concluso - E' tutto molto sereno. Abbiamo legami in comune, ci sono ancora delle sue cose a casa".