Spears, 100 milioni per esibirsi a Las Vegas

foto Ap/Lapresse Correlati BRITNEY SI FA IN QUATTRO

EX GIUDICE DI " X FACTOR" 11:05 - Periodo di cambiamenti per Britney Spears, che sembra ad un passo dal concludere un contratto da 100 milioni di dollari con gli hotel del gruppo Cesar di Las Vegas, per una serie di spettacoli serali. Nella città del peccato Britney potrebbe quindi iniziare la sua nuova vita da single, dopo aver rotto con il fidanzato - il produttore Jason Trawick - e aver detto addio al posto di giudice a "X Factor" America. - Periodo di cambiamenti per, che sembra ad un passo dal concludere, per una serie di spettacoli serali. Nella città del peccato Britney potrebbe quindi iniziare la sua nuova vita da single, dopo aver rotto con il fidanzato - il produttore Jason Trawick - e aver detto addio al posto di giudice a "X Factor" America.

"L'accordo è quasi concluso - ha riferito una fonte a "TMZ" - Alcune clausole potrebbero mettere i bastoni fra le ruote, ma è praticamente fatta".



Ben cento milioni di dollari circa la cifra che la catena di hotel "Cesar" sarebbe disposta a spendere per avere la Spears di casa a Las Vegas. Al centro dei negoziati alcune serate a cadenza settimanale, nei maggiori locali della città. Non è esclusa però la presenza della Spears anche come guest-star in eventi, nightclub e locali di lap-dance.