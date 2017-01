Joanna Johnson: "Gay sul set e nella vita"

foto Olycom Correlati I VOLTI DELLA SOAP 10:20 - Una nuova rivoluzione sta per invadere il set di "Beautiful". La soap affronterà infatti per la prima volta il tema dell'omosessualità grazie al personaggio di Karen Spencer, sorella di Bill, tornata in città per aiutare la figlia Caroline a prendere un'importante decisione. Ad interpretarla l'attrice Joanna Johnson, lesbica dichiarata e felicemente sposata: "Sono madre di due figlie amo mia moglie più di ogni altra cosa al mondo". - Una nuova rivoluzione sta per invadere il set di "". La soap affronterà infatti per la prima voltagrazie al personaggio di, tornata in città per aiutare la figlia Caroline a prendere un'importante decisione. Ad interpretarlae felicemente sposata: "più di ogni altra cosa al mondo".

"Karen ritornerà dopo una lunga assenza per confessare un segreto che ha a che fare con la sua sessualità - spiega la Johnson a "Vero tv" - La società sta cambiando atteggiamento ed è importante che una soap nazional-popolare come Beautiful spinga il pubblico a riflettere sull'argomento".



Essere gay non le ha mai stato d'ostacolo nella sua carriera d'attrice, nemmeno per le scene romantiche con un uomo: "Quando sono su un set non metto in evidenza la mia sessualità. L'unico problema è stato riuscire a difendere la mia privacy sino a quando non ho deciso di fare coming out".



Lontana dal set l'attrice ama passare tutto il suo tempo libero vicino alla moglie e ai figli Julian (5 anni) e Harlow (2 anni): "Essere mamma è l'aspetto che mi rende più felice e amo mia moglie Michelle più di ogni altra cosa al mondo".