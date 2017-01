Garko come Valentino: "Vivo una storia easy"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati FASCINO SUL SET 11:40 - Gabriel Garko è pronto per stregare con la fiction "Rodolfo Valentino, la leggenda", in onda entro aprile su Canale 5. Nel cast anche Giuliana De Sio e Asia Argento. L'attore ha dovuto imparare a ballare e rendere al massimo la sensualità di una leggenda del cinema. Come Valentino anche Gabriel è un seduttore e confessa a Tv Sorrisi e Canzoni: "Vivo una storia molto serena. Direi easy". è pronto per stregare con la fiction "", in onda entro aprile su Canale 5. Nel cast anche. L'attore ha dovuto imparare a ballare e rendere al massimo la sensualità di una leggenda del cinema. Come Valentino anche Gabriel è un seduttore e confessa a Tv Sorrisi e Canzoni: "Vivo una storia molto serena. Direi easy".

"Non mi sento fidanzato e anche lei è consapevole del fatto che se non ci si sente o non ci si vede per un giorno non è un problema. Per ora è così. Poi si vedrà", dice.



Poi racconta il suo personaggio: "Un po' mascalzone, direi, uno che si è bruciato un'intera eredità in una settimana, uno chiamato a Hollywood grazie al classico colpo di fortuna".



"Era un grandissimo ballerino, - racconta - io invece mi sono sempre limitato a fare il cretino in discoteca. Ballare il tango, ma anche il foxtrot, il charleston e il valzer è stata una sfida. Ce l'ho messa tutta e alla fine credo di averla vinta. Ho ballato per nove ore al giorno, ho perso tanti chili, mi sono massacrato il fisico. Tendiniti, crampi, dolori muscolari di ogni genere e tipo".



E infine rivela: "Nella fiction si racconterà di quando fu arrestato per bigamia e dei suoi grandi amori".