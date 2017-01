Trevisan: "Addio Pago, amo un altro uomo"

foto LaPresse Correlati MIRIANA, TRA FAMIGLIA E TV

AI TEMPI DI "NON E' LA RAI" 12:08 - Matrimonio al capolinea per Miriana Trevisan, Velina storica di "Striscia la Notizia". Ad annunciarlo la stessa soubrette, alle pagine di "Di Più": "Purtroppo il mio matrimonio è finito. Io e mio marito Pago ci siamo lasciati e abbiamo avviato le pratiche per la separazione". Una rottura definitiva quindi, anche perchè nel cuore di Miriana è entrato un altro uomo: "Ora ho una persona accanto, un uomo che mi sta aiutando a credere di nuovo nell'amore".

Miriana Trevisan e il cantante Pago (al secolo Pacifico Settembre) erano convolati a nozze nel 2003 poi, dopo due anni di matrimonio, avevano deciso di lasciarsi. Dopo qualche anno si erano riavvicinati e nel 2008 la coppia aveva allargato la famiglia, dando il benvenuto al piccolo Nicola.



"Eravamo convinti che nulla ci avrebbe allontanato, invece il nostro tentativo non è servito a nulla - ammette a malincuore la Trevisan - La cosa che mi ha fatto più male è stato accorgermi che io e mio marito proprio non riuscivamo ad andare d'accordo. Io e Pago siamo troppo diversi per stare insieme".



A prendere la decisione definitiva è stata proprio la showgirl, che ora ha vicino un altro uomo: "Non nego che ora sto meglio e ho accanto una persona, un uomo che mi è stato vicino, presente, e che mi sta aiutando a credere di nuovo nell'amore. Anche lui ha un figlio come me".