Piccinini: "Divento comica per Colorado"

Mette le mani avanti: "La pallavolo resta al primo posto", ma per la campionessa Francesca Piccinini il mondo della tv è tutt'altro che un'ipotesi lontana. Prima ha recitato per lo spot della Linkem assieme a Belen, adesso la vedremo protagonista di "Colorado" in una veste tutta nuova e a Tgcom24 anticipa: "Ho già registrato la puntata e mi sono divertita, vi regalerò degli sketch comici, Belen mi ha insegnato ad essere più spontanea".

Francesca, raccontaci di questa prima avventura in tv a Colorado...

E' stata una bella esperienza, anche se non ho avuto tanto tempo per provare. Ho finito gli allenamenti alle 20 e alle 21 ero già in studio. La puntata viene registrata, ma è come se fosse in diretta, con il pubblico davanti che ti guarda...



Anticipaci qualcosa...

Ero tesissima, ma alla fine è andata bene. Mi vedrete sia nelle veste di presentatrice sia in quella di comica, con tanto di sketch, è stato davvero divertente, ho trovato un bel clima.



Hai già recitato nello spot della Linkem - società che fornisce accesso ad internet ad alta velocità - assieme a Belen, adesso la "sostituisci" a Colorado

E' vero, quello spot mi ha portato fortuna. Stimo Belen, è una ragazza brava e solare, mi ha dato tanti consigli, per essere più spontanea e naturale.



Tanti campioni dello sport hanno trovato rifugio nella tv, sarà così anche per te?

Per ora la pallavolo resta il mio primo lavoro. Da poco mi sono trasferita da Bergamo a Torino e spero di continuare a giocare ancora per molto. Certo, quella della tv o dello spettacolo nel tempo libero è una bella occasione. In futuro, chissà. Gli sportivi funzionano perché sono un esempio per i giovani.



Che rapporto hai con Internet e i social network...

Sono su Facebook e Twitter. Ma, a dire il vero, non ho tantissimo tempo a disposizione. Navigo spesso su Internet per risolvere dei problemi, ad esempio ho appena scaricato una ricetta (ride)



La schermitrice Valentina Vezzali scende in politica, se lo proponessero a te?

Seguo la politica da spettatrice, risponderei di no.

Santo Pirrotta