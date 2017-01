Tamara porta la pole dance a Italia's Got Talent

Tra le esibizioni che hanno riscosso più successo anche quella di Davide Zongoli, il ballerino 31enne che sulle note de "L'ultima notte al mondo" di Tiziano Ferro propone esercizi ginnici con una fune elastica spostandosi da un lato all'altro del palco. E' il secondo anno che si ripresenta questa volta portando "qualcosa di differente un esercizio abbastanza complicato". L'esibizione è "molto elegante", dice la De Filippi.



Imitazioni a non finire per lo speaker radiofonico di R101 Leonardo Fiaschi. "Nonostante potesse chiedermi di aiutarlo per partecipare, - dice Scotti - non l'ha fatto e ha seguito tutta la trafila senza dirmi nulla e lo vedo questa sera per la prima volta su questo palco". I personaggi imitati sono stati Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Rocco Papaleo e Gianna Nannini con il pubblico in visibilio.



I Cascade Demo Team, capitanati da un italiano (di Lecce) mentre tutti gli altri ragazzi sono tutti francesi, sono un gruppo di stunt man che lavorano in tutto il mondo. Tra capriole, rallenty e momenti sexy hanno convinto giudici e pubblico in studio. I Gemy School sono 48 elementi - dai 7 ai 28 anni - con la passione per la musica e per il ballo. Il loro numero è ispirato alle coreografie del musical "Grease".



Momenti di commozione per Eugenio Scarlato rapper lis sordo per sordi che usa la rima visiva per comunicare le sue canzoni rap. "In Europa ce n'è uno come me mentre in Italia sono solo io".



Tra i cantanti hanno convinto Deborah Colangelo dalla provincia di Campobasso che intona "Turning Tables" di Adele. "Il tavolo non è fatto di tante cose belle per me - spiega - a causa di una situazione particolare. Speriamo di far girare delle cose belle da oggi. Ho avuto vari problemi e non avevo l'armonia ma quando canto io sto bene". Maria De Filippi le dice: "Non sono un grande orecchio se una persona non mi piace o mi piace lo capisco se mi viene la pelle d'oca, sono basica. A me è venuta la pelle d'oca per come hai cantato e per come spinge nelle viscere per come muovi le mani".



Infine il 40enne Raffaele Cibelli si presenta con un abbigliamento particolare nato, per sua ammissione, da un incontro avuto tantissimi anni fa con Moira Orfei che gli ha cucito l'abito. La sua canzone è di Renato Zero "Manichini" ma viene fermato da Zerbi: "Anche se non sei scaduto nell'imitazione il che è un pregio ma sei stato un po' carente" ma poi Maria e Scotti lo salvano.

Andrea Conti