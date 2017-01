foto Ufficio Stampa Mediaset 08:39 - ''Fabio Fazio porterà al Festival di Sanremo, come ospiti, nella serata di martedì Toto Cutugno, mercoledì i Ricchi e Poveri, giovedì Al Bano''. Un omaggio, dunque, alle "glorie" che hanno contribuito con le loro canzoni alla popolarità della rassegna dell'Ariston negli anni '70 e '80. A rivelare le scelte del direttore artistico del Festival è stato Massimo Giletti durante la trasmissione "L'Arena". - ''Fabio Fazio porterà al Festival di Sanremo, come ospiti, nella serata di martedì Toto Cutugno, mercoledì i Ricchi e Poveri, giovedì Al Bano''. Un omaggio, dunque, alle "glorie" che hanno contribuito con le loro canzoni alla popolarità della rassegna dell'Ariston negli anni '70 e '80. A rivelare le scelte del direttore artistico del Festival è stato Massimo Giletti durante la trasmissione "L'Arena".

Per ora dunque si tratta solo di una indiscrezione anche se qualche dubbio rimane. Sia il direttore di Rai Uno Giancarlo Leone che il conduttore Fabio Fazio tacciono e rimandano tutto alla prima conferenza stampa ufficiale del Festival in programma il 23 gennaio prossimo. Intanto in Rete i primi commenti non sono stati del tutto positivi, in molti si chiedono il motivo di inserire in ogni serata le vecchie glorie della kermesse quando comunque la serata dedicata sarà il venerdì.



Non resta che aspettare ancora qualche giorno e il mistero sarà svelato.