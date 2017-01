Italia's Got Talent star del sabato sera

foto Facebook Correlati BELEN TORNA IN TV... CON LA PANCIA

BELEN:"I SORRISI ACCOMPAGNANO LA GRAVIDANZA" 15:00 - Debutto col botto per Italia's Got Talent che torna e stravince confermandosi leader del sabato sera. La prima puntata del talent show ha sfiorato il 31% di share ( 30,93%) tenendo incollati al teleschermo 7 milioni 253 mila telespettatori. Nulla da fare per il competitor di Rai Uno “Tale e Quale Show”, che si arresta a meno dieci punti percentuali, con il 20.89% pari a 5 milioni 230 mila telespettatori. - Debutto col botto per Italia's Got Talent che torna e stravince confermandosi leader del sabato sera. La prima puntata del talent show ha sfiorato il 31% di share ( 30,93%) tenendo incollati al teleschermo 7 milioni 253 mila telespettatori. Nulla da fare per il competitor di Rai Uno “Tale e Quale Show”, che si arresta a meno dieci punti percentuali, con il 20.89% pari a 5 milioni 230 mila telespettatori.

Grazie al talent condotto da Belen Rodriguez e Simone Annicchiarico e che vede schierati in giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, Canale 5 vince sia prima serata, con il 25.29% di share che seconda serata con il 30.40%. Rai Uno non va oltre il 19.94% di share in prima serata e il 17.10% in seconda.



Ma nella giornata di ieri Maria De Filippi segna un altro grande successo: al pomeriggio, con la formazione della nuova classe di “Amici” registra una share del 20.63% pari a 3 milioni 581 mila telespettatori.